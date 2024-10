„Veel üks kõrvaltoime keha stressireaktsioonist.“ Kuus kummalist asja, mis võivad juhtuda sinu kehaga, kui oma kallimaga tülitsed

Kas oled tülitsedes kunagi tundnud „sõlme“ kõhus? See ebamugav tunne on tingitud ühendusest sinu aju ja soolte vahel, mida sageli nimetatakse “soolestiku ja aju teljeks.“ Kui oled stressis või ärritunud, suunab keha anda verd ära seedesüsteemist kriitilisematesse piirkondadesse, nagu lihased ja aju. See võib põhjustada seedimisprobleeme, iiveldust või isegi äkilist tungi tualetti minna.