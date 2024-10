Teadvusetut ja norskavat naist vägistanud mehed teadsid, mida nad teevad. „Midagi ei olnud korras, sest ta ei liigutanud...“

Prantsusmaa suurimas vägistamisprotsessis kohtupinki astunud 55-aastane Patrice N, kes on elektrik Carpentras’ linnas, kirjeldas end kui „lõbusat“ meest ja vahvat isa, kes oli kunagi noorte jalgpallimeeskondade treener ning kellel oli oma sõnul suur lugupidamine naiste vastu. Ta eitas vägistamissüüdistusi, väites, et vägistamine polnud tema eesmärk. „Minu meelest oli see mäng,“ ütles ta kohtule. Patrice N on üks 51 mehest, keda süüdistatakse endise logistikajuhi Gisèle Pelicot’ vägistamises. Pelicot on saanud feministlikuks kangelannaks, kuna ta nõudis, et kohtuprotsess toimuks avalikult.