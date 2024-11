Naistearst Kai Haldre: olen oma elus kohanud palju toredaid mehi, kes tahaks isaks saada, aga pole leidnud sobivat naist

„Olen oma elus kohanud palju toredaid mehi, kes tahaks isaks saada, aga pole leidnud sobivat naist. Aga on ka paare, kes vanuses 40+ ja 50+ ütlevad endiselt kaaslasele, et nad pole lapsevanemaks saamiseks veel valmis.“

„Kui naine lapsele isa ei leia, siis Eestis saab alati pöörduda viljatusravikeskusesse, Eestis on neid kokku kuus. Eestis on väga liberaalne seadusandlus, mis viljatusravi reguleerib. Kuna me räägime inimese algusest, siis erinevates riikides on erinevad seisukohad. Eestis on hästi: meil on võimalus kõigil ühiskonnakihtidel pöörduda viljatusravile, kõigis ühiskondades see kindlasti nii ei ole,“ kõneles dr Haldre.

„Meie patsientuur on seinast seina võrreldes nende maadega, kus inimene peab ise oma ravi eest tasuma. Viljatusravi rahastamine on Eestis laienenud ja meie olukord on hea. Alates 2008. aastast saab naine teha Eestis piiramatu arvu kehavälise viljastuse tsükleid kuni 40. eluaastani.“

Dr Haldre rääkis, et Eestis kasutatakse ka sugurakkude külmutamist, mida tuleb teha õiges vanuses – see on mingigi võimalus lapsevanemaks saada, aga garantiid see ei anna. „Teinekord ei ole partnerit kusagilt näha, aga naise jaoks on lapse saamisel vanus kriitiline. Mingil hetkel tuleb tõmmata piir, kus meie tegevus pole enam nii mõttekas. Naine ei jää iga kuu rasedaks – kui minnakse kehavälist viljastamist tegema, tuleb arvestada, et see on teekond. Viljastumise puhul ei ole miski juhuslik, siin on väga palju protsesse, mis mõjutavad rasedaks jäämist: erinevad geenid, ensüümid, see kõik on üli keeruline ja väga suur ime.“