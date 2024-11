Vastus küsimusele, mis paneb kukalt kratsima: miks otsustab näiliselt rahuldavas suhtes naine oma meest petta?

Kui naisel tekib tunne, et tema mees ei hooli enam temast ega tunne tema vastu huvi, on ka see põhjuseks, miks naine võib minna mujalt otsima seda, mida ta kodust ei saa.

Kui naine avastab, et mehel on olnud kõrvalsuhe, võib ka naine kättemaksuks võtta endale armukese.

Kui naine tunneb, et ta elu on muutunud liiga igavaks, võib ta minna otsima põnevust ja midagi uut, mis tooks vaheldust tema igapäevaellu.

Naine teab väga hästi, et tema praegune suhe on läbi saamas

Sageli on suhe oma mehega juba nii halb, et kõikide märkide järgi ei kesta see enam kaua ja nagunii tuleb lahku minna. Selle asemel, et ennast haletseda või kannatada, võtab naine endale armukese.