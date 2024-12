42aastane kahe tütre ema: kuidas saavad naised lapsi sünnitada, kui kodus ei ole meest, kes jagaks sama unistust?

Veelgi rohkem ärritab mind aga see, kuidas avalikkus süüdistab naisi madalas sündimuses. Meedias kuulen pidevalt, et Eesti naised ei taha lapsi sünnitada, et me ainult töötame ja õpime. Aga kuidas saavad naised lapsi sünnitada, kui kodus ei ole meest, kes jagaks sama unistust? Ma olen täiesti veendunud, et minu olukord ei ole erand. Paljud naised tahavad armastavat ja stabiilset kodu, hoolivat kaaslast ja tugevat peresidet. Kuid liiga sageli eelistavad mehed minna lihtsamat teed – täita minimaalne „kohustus“ ja elada oma elu nii, nagu nad oleksid endiselt vallalised.