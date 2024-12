Mida kinkida mehele, kes väärib parimat?

Parim kingitus on see, mis toob aastateks naeratuse näole!

Kuigi uusi asju on alati tore saada, on paljud materiaalsed rõõmud sageli tegelikult ebapraktilised ning tekitavad vaid ajutist emotsiooni. Parim kingitus on aga see, mis toob naeratuse näole aastateks! Üheks niisuguseks rõõmutoojaks on Maxilla Hambakliinikute kinkekaart, mis sobib kingituseks igaühele - kõigi hambad vajavad ju regulaarset hoolt ja tähelepanu.