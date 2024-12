Kohutav tabamus: naine sattus peale, kui tema abikaasa autos armukesega seksis. Paari noorim laps oli samal ajal tagaistmel

Naine avaldas, et esimene afäär juhtus enam kui kaks aastat tagasi ning nad läksid mõneks ajaks lahku, et keskenduda iseendale ja läbida paariteraapia. Selle aja jooksul said nad kolmanda lapse ning püüdsid oma abielu parandada. Naine selgitas: „Kuni viimase ajani tundus, et mu abikaasa oli pühendunud, et parandada kõike, mida ta meie abielus ära rikkus. Ta täitis kõik tingimused... või nii ma arvasin. Ma lugesin raamatuid, järgisin reegleid ja esitasin talle kõikvõimalikke nõudmisi. Ja ta tegi kõik, mida talt paluti.“