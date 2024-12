Vajasin partnerit, kes suudaks empaatiline olla ja võtta vastutuse oma osa eest suhtes. Aga minu poiss-sõber oli korduvalt näidanud, et ta pole valmis seda tegema. Üks halb kingitus ei peaks muidugi suhet lõpetama. Kuid olin õppinud, et kui ma ei suuda oma partnerile selgitada, miks ma olen rahulolematu, ja tema ei ole valmis mind kuulama, viitab see suurematele probleemidele. Mõnikord ei ole „punased lipud“ kohe äratuntavad – need võivad olla hoopis helesinised ja pruunide ruutudega.