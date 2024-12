Pühad läksid kulukamaks kui arvasid? 5 finantssoovitust, et uuel aastal targemalt pühadekulutusi planeerida

Kuigi mõlemal noorel kulus kingituste tegemiseks raha, on nad leidnud viise ka jõulude tähistamise pealt kokku hoida. Deisi näiteks naudib kohvikutes ja restoranides kohtumise asemel sõpradega ühist aega looduses jalutades või kodus jõulufilme vaadates. Alveri pere on teinud kokkuleppe, et suuri kingitusi omavahel ei tehta ning selle asemel panustatakse ühiselt headesse maitsetesse jõululaual. Ta lisas, et kulude kokku hoidmiseks otsustasid nad partneriga, et sel aastal teevad nad teineteisele kingitused ise käsitsi. „Pean tunnistama, et see lisab jõuluaega mõnusat elevust ja rõõm kingitusest on veelgi suurem,“ tõdes noormees.