Lahkuminekuga kaasnes ootamatu probleem: hakkasin tundma, kuidas naised mind teravdatud pilgul jälgisid, eriti kui mõni mees juhtus minuga tantsima...

„Tegelikult juhtub sellist asja sageli- minulgi peale lahutust sarnane kogemus. Algul kutsuti seltskonda küll ( mina pole mingi modell vms), kuid hakkasin tundma, kuidas naised mind teravdatud pilgul jälgisid, eriti kui mõni mees juhtus minuga nt tantsima või pikemalt jutustama jääma- aga me olime enamus ammused sõbrad, kes tundsid üksteist vaat et lapsepõlvest saati. Siis hakkasin kuulma toimunud kokkusaamistest, kuhu mind polnud kutsustud- enamasti just sõpruskonna meestelt, kes tundsid juhuslikult kohtudes kahetsust, et olin haige olnud või ei saanud muul põhjusel tulla. Nii serveerisid naised, kes enamasti olid ikka olengute korraldajad, minu puudumist. Muidugi olin solvunud ja oli kahju kuni uue kaaslase leides sain uue koha ka tema imetoredas sõpruskonnas.“