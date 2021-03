Mehed, kui te ikka veel ei ole aru saanud, siis niimoodi käitudes on seksivaba õhtu garanteeritud

1. Halb muusikavalik

Viska playlistist välja kõik liiga plikalikud lood (Madonna, Miley Cyrus, Avril Lavigne) ja kindlasti hoia eemale dramaatilistest nutulauludest. Samuti ei avalda muljet klišeelood nagu “Let’s Get It On,” “Sexual Healing,” “I Wanna Sex You Up”.

2. Telefon

Kui just ei helista su õde, kes teatab, et su isa jäi auto alla, ei ole sul mitte mingit põhjust telefoni vastu võtta. Telefon olgu hääletu kohtingu algusest lõpuni!

3. Pimeduses kobamine

Suvaline käperdamine ja tisside krabamine on nii keskkool… Kui sa ei tea, mida naise kehaga teha ja kuidas naist õigesti puudutada, parem ära tee seda üldse.

4. Anumine

Kui naine on öelnud, et ta ei tule sinuga õhtul koju kaasa, ei ole mingit mõtet end haledaks teha ja paluma ning anuma hakata. Ainus, mida sa saad tema meele muutmiseks teha, on jääda rahulikuks ning õhtu lõpetuseks talle unustamatu ja hingetuksvõttev suudlus anda. Kui see ka ei aita, lepi sellega ja mine koju ära.

5. Isekus

Kui sa oled naise voodisse saanud, siis selleks, et ta ka järgmisel korral oleks nõus riideid seljast võtma, pead hoolitsema selle eest, et ta orgasmi saaks. Jah, see on sinu probleem. Jah, sa pead selleks vaeva nägema. Jah, kui sa enne lõpetad ja siis magama keerad või arvad, et 10 sekundit eelmängu on piisav, oled sa egoistlik mölakas ja naisel on õigus püsti tõusta ja ära minna. Keskendu oma kaaslanna rahuldamisele ja ta tasub sulle kuhjaga.

6. Halvad musid

Pole vahet, kui tubli, lahke ja andekas sa muidu oled — kui sa suudelda ei oska, ei jõua sa kuhugi. Mitte mingil juhul ei tohi sa esimese suudluse ajal: lakkuda ta hambaid, lõuga, nina, kõrvu, riideid jne, hammustada, nägu täis ilastada, keelt kurku (ega kuhugi mujale) toppida ega purukuivade huultega läheneda.

7. Liigne loba