Naised, ärme selliseid vigu küll tee: laused, mida ei tohiks kunagi paljale mehele öelda

1. Miks sa veel valmis ei ole?

Mõnikord läheb meil aega, et lipp täismasti jõuaks! Nüüd aga, kui sa sellele tähelepanu juhtisid, pole lootustki, et olukord kiiresti paraneks, pigem vastupidi. Nüüd on meil häbi ja me mõtleme üle. Kui sa näed, et asjad ei suju nii hästi ja kiiresti kui sulle meeldiks, anna aega, aga ära päri!!!

2. Hakkad juba lõpetama ka või?

Jällegi — kohe, kui sa küsid, on kindel, et seda ei juhtugi. Sellistele tundlikele teemadele tuleb läheneda väga delikaatselt. Kui sulle tundub, et su partner ei jõua ega jõua lõpuni, võta ohjad enda kätte — muuda rütmi, vaheta asendit või lihtsalt sinu kätt.

3. Vabandust, ma pean selle kõne vastu võtma!

Sa tegelikult ei pea seda vastu võtma. Sa valid, kas sa vastad või tegeled oma mehega. Valid valesti, tapad tuju!

4. Oi, nii väike? Aga ära muretse, siin toas on tegelikult väga külm.

Oi, täname tähelepanu juhtimast! Me teame täpselt, kuidas jahedus mõjub. Aga uudis teile — mõnikord ei ole asi temperatuuris. Salapärane kahanemine võib mõnikord toimuda väga imelikel põhjustel. Aga me ei ole teadlased ega oska seda alati seletada.

5. Kas sa ikka armastad mind?

Loomulikult! Isegi rohkem, kui internet armastab kasse. Või kui tegu on juhusuhtega, siis vähemalt sel hetkel, kui me oma püksid maha tõmbame, armastame me sind rohkem kui midagi muud siin ilmas. Kui sa aga päris tõest vastust saada tahad, küsi see küsimus mõnel teisel ajahetkel.

6. Kuule, üks mu eksidest tegi sellist asja, kas sa võiksid ka seda proovida?

Muidugi me tahame teada, mis sulle meeldib ja kuidas me saaksime sulle parimat naudingut pakkuda. Aga mingil juhul ei taha me tunda, et me võistleme mingi eelmise tüübiga! Ütle, mida sa tahad, aga ära ütle, kust sa seda trikki tead!

7. Meestele tavaliselt meeldib, kui ma…

See kõlab täpselt sama halvasti kui see eelmine lause. Kas sulle meeldiks, kui me võrdleks sind kõikide teiste tüdrukutega, kellega me maganud oleme?

8. Ma pean sulle midagi hästi tähtsat rääkima.