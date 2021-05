Sinu noormees ei üllata voodis millegi erilisega? On oluline põhjus, miks 50+ mehed voodis paremad on

1. Tiirased hundid

Oma kolmekümnendaid eluaastaid nautides on mehed justkui metsas sihitult ringi jooksvad hundid. Nad on näljased, nad on vihased ja nad tahavad vallutada. Neile meeldib kiirus ja oht — kuid kas selline asi on ka parim magamistoas? Vanemad mehed muutuvad mõnes mõttes naistele sarnasemaks, neil läheb magamistoas enda üles kütmiseks rohkem aega kui siis, kui nad ülikooliealised olid. Õrnema soo esindajatele on see aga sobiv — pikk eelmäng tagab ka hea kogemuse.

2. Töö, töö, töö!

Noorelt on paljud mehed oma karjäärile keskendunud. Pikad tunnid kontoris ja tööstress muudavad mehed voodis justkui robotiks. Sisse-välja-sisse-välja, peaasi, et asi tehtud saab! Hilisemas elus on mehed rahulikumad, nad saavad aru, et lisaks tööle tuleb ka elu elada. See tähendab aga ka suuremat pühendumist magamistoas!

3. Soovimatu rasedus või haigused

Riskikäitumine on noorte meeste pärusmaa. Sageli ei anta endale aru, millega juhusuhted lõppeda võivad. Eriti siis, kui need turvaseksiga käsikäes ei käi. Vanem mees teab, kuidas naise keha töötab. Samuti on ta harinud end ka selles vallas, miks end kaitsma peab. Ja see ei tundu enam piinliku dialoogina, mida voodiserval pidama peaks. Kõik toimub loomulikult.

4. Lapsed

Need, kes on noorena lapsevanemateks saanud teavad, kuidas seks ka noores eas milleksi varjatuks ja nurgataguseks muutub. Selleks sobivad sel juhul ainult ajad, mil järglaseid kodus ei ole või nad sügavat karuund magavad. Ja sellest juhuslikult enne teie kahe orgasmini jõudmist üles ei ärka. Vanemas eas ei pea selle pärast muretsema — lapsed on juba välja kolinud ja seoses sellega saabub ka vabadus!

5. See mida sa näed, on see, mida sa saad