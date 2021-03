Kes tahab järgmisel kuul oma pangakontol tunduvalt paremat seisu näha, peab järgima neid nõuandeid

Sul ei ole kõiki maailma kanaleid vaja

Millal sa viimati seda kolmekohalise numbriga kanalit vaatasid? Kuu aega tagasi? Siis on ju ilmselge, et selle alles hoidmisel pole mingit mõtet. Ja üldsegi, mida vähem telekat sa vaatad, seda rohkem asjalikku sa tehtud saad. Seega lõpeta see taevakanalite leping ära ja piirdu sellega, mis rahakotile ka sõbralikult mõjub.

Eelista tavalist kütust

Kõige odavam variant on loomulikult kondimootori kasutamine. Kui aga oled igapäevane autokasutaja, siis eelista kütust, millel ei ole taga kõikvõimalikke Premium või muidu ilustavaid sõnu. See on odavam.

Pese vähem pesu

Esiteks tasub pesu pesta öösel, sest siis on elektritariif odavam. Ja teiseks, pese võimalikult palju korraga. Üht särki pesumasinas keerutada on üsna kulukas ja mõttetu.

Pea telefonioperaatoriga nõu

Kui sulle tundub, et su telefoniarved on suured, siis on aeg operaatorile traati tõmmata. Tänapäeval tehakse kõikidele ka mõistlikus suuruses pakkumisi, eriti kui neid lepingu lõpetamisega hirmutada! Seega, palu endale praeguse operaatori konkurendil pakkumine teha ja esita see siis neile, kellega praegu leping sõlmitud on. Summad langevad kui võluväel!

Pea arvestust

Olgu selleks siis vanakooli paber-pliiats või mõni moodne rakendus, aga alati tasub oma rahaasjadel silma peal hoida. Nii kulutad palju vähem ning raha ei kao enam käest.

Allikas: Women’s Health Magazine