Jeerum! Need on suuseksipatud, mida ei saa ka parima tahtmise juures välja vabandada

1. Ära astu üle piiride

Suuseks ei ole kõigile — arvesta sellega. Kui su partner aga võtab julguse kokku ja liigub punetava näoga sinu naba alla, siis ära eelda, et saad talle pärast vimpleid ja medaleid jaotada. Las ta õpib, juhenda teda — nii muutub ka asi sujuvamaks ja paremaks. Teine oluline asi suuseksi puhul on kuulamisoskus. Kui su parnter palub sul midagi mitte teha, siis ära hakka esimese asjana vastupidiselt käituma. Ära ole see jobu, kes arvab, et ta suudab kõik ebameeldiva muinasjutuliselt võrratuks muuta. Õpi kuulama!

2. Ole täiesti veendunud, et sa oled sealt puhas

Loomulikult muutuvad sageli kirelõõmas täiesti tavalised asjad uskumatult seksikaks. Siiski ära eelda, et sel puhul muutub vastupandamatuks ka sinu hügieenipuuduses vaevlev alumine kehapiirkond. Ära ole rõve ja käi pesemas!

3. Ei mingeid tapmiskatseid, palun

Mehed, see punkt on nüüd teile. Palun lõpetage see taotluslik lämmatamine — kui sa surud oma peenist paaniliselt naise kurku hoides ta peast kahe käega kinni, siis:

a) tal tekib okserelfeks

b) ta ei saa enam hingata

Rohkem inimlikkust ja mõistmist!

4. Patsikummil on oma kasutegur

Jah, loomulikult on lahtised ja veidikene sassis juuksed tõeliselt seksikad. Küll aga ei ole mõnus, kui suuseksi tehes terve suu karvu täis on. Kui pool aega kulub küsimuse: “Kus see karv küll on?” lahendamisele, siis on teie mõlema rütm häiritud.

5. Hoia hammastega piiri!

Kerged ja õrnad hammustused siit-sealt on seksikas. Aga pea meeles, su mehe peenis pole liha ja sinu hambad pole hakklihamasin. Samamoodi ei tasu naise alumist piirkonda hamburgeri moodi järama hakata.

6. Ei mingit keha häbivääristamist

Igaüks meist näeb sealt altpoolt välja erinev. Kui sa saad sellest aru, siis sa oled täiskasvanulik ja normaalne. Kui sa hakkad aga esitama lolle küsimusi tema genitaalide suuruse, kuju või iseärasuste kohta, siis ilmselt lükkab ta sind endast kiiresti eemale.

7. Tuim sõrmedega hõõrumine naise aluspükste all