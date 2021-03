Neid tüüpilisi asju peavad naised seksikaks, aga mehed vihkavad neid salaja kogu südamest

1. Suur kogus meiki

Meestele meeldivad naised, kes näevad hoolitsetud ja head välja. Selles pole mitte mingit saladust. Ometi kipuvad naised aga head ja hoolitsetud välimust üheks suureks meigihunnikuks pidama. Päevasel ajal tugeva õhtumeigiga tuppa astudes ei võlu sa kedagi. Pigem jätad endast eksinud öölinnukese mulje.

2. Seksi planeerimine

Vihjed seksile — see on okei. Seksi reaalne planeerimine — see ei ole okei. Miks sa tekitad armatsemisest midagi, mis justkui toidupoes käimise ja vannitoa küürimisega ühele pulgale asetuks? Liigne planeerimine toob endaga ainult ühe suure põrumise.

3. Tulede kustutamine

See, kui sa ühte oma lisakilo kallima ees häbened ja sellepärast mööda seinu ja eelistatult pimedas tubades käid, paneb su mehe ainult pead vangutama. Miks sa häbened? Ta ju armastab sind täpselt sellisena nagu sa seda oled. Ja pealegi, ka mehed tunnevad end ebakindlalt!

4. Küüntega reha mängimine

Küüntega mööda selga tõmbamine on seksikas. Seda aga sinnamaani, kuni sa tema tagapoolt veriseks rehitsema hakkad. See on ju kuratlikult valus ja ebameeldiv, lõpeta ära!

5. Orgasmi teesklemine

Paljud naised usuvad, et seksi kõige olulisemaks osaks on orgasm. Või siis vähemalt selle teesklemine. Kujuta ette, mis tunne on mehel, kes saab teada, et sa orgasmi teesklesid? Mis tunne sul endal oleks?

6. Aluspesuta käimine

Püksikuteta kohtingule? Seksikas! Püksikuteta tööle, jõusaali ja lapsele lasteaeda järgi? Mitte nii väga.. See jätab sinust liialt litsaka mulje ning kes tahaks, et ta naine sellise mainega on? Mitte keegi.

7. Ajude pehmeks joomine

Aeg-ajalt võib ikka tipsutada. Selles ei ole midagi halba. Loomulikult, kui sa mõõdukuse säilitad! Niipea aga kui sa end nii täis nagu tarakan kaanid, siis sa küll ilus ei ole.

8. Ülim preilitsemine

Väljapeetud daam on võluv. Vinguv preili mitte. Õpi neil kahel vahet tegema!

9. Domineeriv kuningannatsemine