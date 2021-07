Tuleb tuttav ette? 10 asja, mida mehed seksi ajal unustavad ja naised sellega küll rahul ei ole

1. Kliitor on alati samas kohas. See ei ole eilsega võrreldes paremale, vasakule, üles ega allapoole liikunud. Leia see üles ja tegele sellega!

2. Võta sokid jalast ära! Tegelikult ka! Sokkis mees ei ole seksikas, lihtsalt ei ole.

3. Libesti, libesti ja veelkord libesti. Pikemaajalise tegevuse jooksul on tõesti vaja libestit kasutada, vastasel juhul saame mõnu asemel valu.

4. Räägi oma partneriga! Mõnele meist meeldib, kui kasutad vähe räpasemaid sõnu, teine naudib komplimente ja kiitusi. Ja mõni tahab, et sa täitsa vait oleks. Tehke omavahel asjad selgeks.

5. Kui suundud allapoole suuseksi tegema, palun kasuta sülge. Kuiva keelega nühkimine on üsna õudne.

6. Hoia end vaos. Kui me just pole märku andnud, et meile see meeldib, siis palun ära näpista kirehoos meie nibusid! Need on ülitundlikud!

7. Mõnikord on pehme puudutus meeldivam kui karm andmine. Väike võrgutav musi ainult huultega on parem kui märg üle näo keelekas.

8. Sõrmed/varbad. Ime õrnalt ja pehmelt meie sõrmi ja/või varbaid. Mmm…

9. Ära põe! See pinges ja keskendunud nägu, mis sul ees on, jätab mulje, nagu lahendaksid mingit eriti keerulist matemaatilist võrrandit. Me eelistame naeratust.

10. Rinnad tahavad ka tähelepanu. Talitse end, võta aega suudlusteks ja rindade hellitamiseks. Ära asu kohe pükse maha tõmbama ja kiirkorras asjaga ühele poole saama.