TESTI OMA ALKOLEMBUST: Kas pead joomisega piiri või kipud liialdama? Vasta teaduslikult koostatud napsiküsimustikule

AUDIT testi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon juba 1993. aastal ning praegu on see üks kõige üldlevinumaid ja täpsemaid teste alkoholitarvitamise hindamiseks. Seetõttu kasutavad paljud arstid, õed ja teised spetsialistid AUDITit oma igapäevatöös ning selle on teinud internetis kättesaadavaks Tervise Arengu Instituut. Täida test ja saa teada, kas Sinu tarbimine on normi piires või peaksid asuma oma joomist piirama?