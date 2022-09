Naised, ärge häbenege! On hulk siivutuid lauseid, mis ajavad iga mehe ihast pöördesse

“Kahju, et oleme avalikus kohas …” Jah, pealtnäha tundub see olevat igati siivas lause. Kuid paneb mehe mõtlema kõigele sellele, mida sa teeksid temaga siis, kui oleksite omavahel.

“Arva, mis mul seljas on” Saada talle see sõnum kohe! Isegi kui sul on seljas lohvakas pidžaama, hakkab ta fantaasia tööle ja kujutab sind ette kõikvõimalikes kelmikates kostüümides.

“Tulin just duši alt” Oh, kuidas ta libistaks selle rätiku su õlgadelt ja suudleks nii õrnalt, nii õrnalt.

“Nägin sind unes”

Vahet pole, kas see ka päriselt juhtus. Kui ta kuuleb, et nägid teda enda unedes, on ta kindel, et mõtiskled ja fantaseerid temast.