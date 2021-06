Võtab sõnatuks! Naised avaldavad, millised on kõige veidramad seksfantaasiad, mida neil on palutud täita

Meghan: “Olime just eelmänguga ametis, kui kutt palus, et ma ta peale pissiks. Mul hakkas nii piinlik ega osanud alguses reageeridagi! Siis vastasin kogeledes, et mul pole häda, mispeale pakkus ta välja, et toob mulle köögist vett. Ütlesin, et pole hullu, toon ise … Ja võtsin enda asjad ning kobisin koju.”

Patricia: “Käisin ühe mehega baarituuril ja kutsusin ta pärast viimast jooki enda juurde õhtut jätkama. Koju jõudes hakkasime usinasti riideid seljast võtma ja ühtäkki märkasin, kuidas härra kukub end rahuldama ja palus mul pealt vaadata. Olgu, viisaka inimesena nõustusin seda tegema. Kuid teda uurides mõtisklesin, kas kutsub mind millalgi kampa. Seda ei juhtunud.”

Mia: “Kui ma käisin ülikoolis, olin suur eksperimenteerija. Nõnda deitisin ka ühe tüdrukuga, kes rääkis mulle enda vägistamisfantaasiast. Ma ei osanud selle peale midagi kosta. Kui me aga ühel õhtul tema juures hullasime, palus ta, et kasutaksin teda ära. Enne, kui jõudsin midagi vastata, tõi ta lagedale roosa strap-on’i. Just sel hetkel mõistsin, et ma olen ikkagi hetero.”

Kat: “Üks poiss palus mul katta enda nägu padjaga samal ajal kui ta end rahuldab ja mu peale “lõpetab”. Kuna see oli mu esimene kord, ei saanud arugi, et see on veidi kahtlane soov.”

Kelly: “Üks mees ei lubanud mul tema juukseid seksimise ajal katsuda. Minu meelest oli see ääretult naljakas, seega tekkis tahtimine neid veel rohkem silitada ja näppida. Ütleme nii, et ta oli pärast äärmiselt pahane.”

Ava: “Olin enda kallimat just oraalselt rahuldamas, kui ta käskis teda kõhtu lüüa. Niimoodi pidavat ta veel võimsama orgasmi saavutama. Noh, minul kadus sellise palve peale igasugune seksiisu.”

Allikas: Women’s Health