Naised, olete valmis? Need on seksivõtted, millest unistavad kõik mehed

Jah, leidub neidki, aga õnneks ei kohta neid just väga tihti. Küll aga unistab ka tavaline tööpäevast väsinud härra vahel millestki erilisest ja vürtsikast. Siin on sulle nimekiri asjadest, millega teda magamistoas üllatada.

Kuigi meestele meeldib võimu omada, tahavad ka nemad olla teinekord, et keegi ohjad enda kätte haaraks. Ole sina see, kes teeb esimese sammu. Usu, ta naudib seda täiel rinnal.

Ära lase end petta arusaamast, et meeste jaoks on eelmäng midagi väga tüütut. Või sellest, et nad on igal ajahetkel “asjaks” valmis. Ka nemad naudivad eelmängu.