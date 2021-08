Fantaseerid naisest, kes on sinu jaoks kättesaamatu? Tugev naine ei lepigi keskpärase mehega...

Kui leiadki mõne normaalse mehe, võib juhtuda, et hakkad suhtelt liiga palju lootma. Kas peaksid ikka ainult ühte rauda tules hoidma?

Nõustume, et maailmas on inimesi, kes kohtuvad ja armuvadki kohe teineteisesse ära ning on elu lõpuni koos, aga see on pigem erand kui reegel. Reeglina ei tohiks sa aga mõelda teist kui paarist enne, kui te pole seda omavahel paika pannud.

Kui õpid alles kedagi tundma, võib juhtuda, et ilustad tema iseloomu neid omadusi, mis sulle meeldivad ja ignoreerid neid, mis sulle ei meeldi. Keskendud faktile, et ta suudab sind naerma ajada, mitte sellele, et ta pole tegelikult kuus kuud tööl käinud. Ütled oma sõbrannadele, et ta on pikk ja kaitseb sind, aga ei räägi neile, et tal on vägivaldsed kalduvused. Kuigi see kõik on täiesti inimlik, peaksid siiski panema vastu hirmule, et äkki jäädki elu lõpuni üksi.

Õpi teist inimest enne tundma, kui talle täielikult pühendud — nii suudad oma südant paremini kaitsta. Sa ei peaks temaga leppima lihtsalt sellepärast, et oled tüdinenud selle “õige” ootamisest.

Kui avastad, et unistad taas mehest, kes sulle meeldib, sunni end reaalsusesse naasma. Võrdle seda, mida sa oma peas välja mõtled, sellega, mis on päris ja vaata, kui suur vahe sel on. Kui see on suur, siis pidurda ja leia viise, kuidas talle vähem mõelda enne, kui on liiga hilja.

Uskuge meid, viimane asi, mida sa tahad, on leppida mehega, kes pole tegelikult sinu jaoks piisavalt hea.

Allikas: YourTango