Keskmised inimesed on veendunud, et rikas olemine on vaid väheste privileeg ja nemad ei jõua kunagi nii kaugele. Tegelikult on õigus ja võimalus rikkaks saada absoluutselt kõigil. Need, kes seda saavutanud on, on selle jaoks lihtsalt rohkem tööd teinud ja riske võtnud.