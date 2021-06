27 aastat ja kõik on läbi! Aga kuidas sellest abikaasale teada anda?

Daily Mailile kirjutab üks õnnetu naine nii:

Oleme abielus olnud 27 aastat. Asjad on meie vahel juba ammu halvasti — vaidleme pidevalt ja kodune atmosfäär on väljakannatamatult jube. Meil on kolm last ja nende tõttu oleme tänaseni koos vastu pidanud.

Sügisel läks aga meie noorim tütar ülikooli. Mina olen juba ammu elanud teadmises, et kui lapsed on kodust välja kolinud, läheme me lahku. Aga mees väldib teemat. Mulle tundub, et ta arvab, et ma olen selle ära unustanud, aga ma olen täiesti kindel, et meie suhe ei muutu enam kunagi normaalseks tagasi.

Ma tean, et see abielu ei ole minu jaoks enam variant. Ta ei tee mind õnnelikuks. Ma saan kohe 50 ja ei suuda taluda mõtet veel ühest aastast, mil ma teesklen, et kõik on suurepärane, kui tegelikult on kõik täiesti vale. Aeg on sellele jamale lõpp teha.

Kindlasti murrab see tema südame, aga kuidas ma saan talle selgeks teha, et ma tahan lahutust ja mõtlen seda tõsiselt?

Ja suhteekspert Dom vastab:

Ma ei hakka asja ilustama: see jutuajamine tuleb kohutav. Aga kui lähened teemale lahkuse ja austusega, ei pea see nii inetult lõppema.

Asja võti on panna ta mõistma, kui õnnetu sa tegelikult oled. Kui ta sellele lõpuks pihta saab, mõistab ta, miks lahkuminek on parim lahendus. Mitte keegi ei taha olla suhtes, kui teine pool on pidevalt õnnetu ja otsib väljapääsu. Hoolimata sellest, kui sügavale liiva alla ta oma pead peidab, on ka tema kindlasti õnnetu ja tahab olukorda muuta.

Olete olnud pool elu abielus, aga siiski veel piisavalt noored, et oma ülejäänud elu nautida, mitte õnnetult norutada.