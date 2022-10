Suhteekspert hoiatab: meestel on üks põhivajadus, mille naised liiga tihti ära unustavad

“Üks asi, mis mind uuringute käigus kõige rohkem üllatas, oli see, et mehed vajavad palju rohkem seda tunnet ja teadmist, et nad on ihaldatud ja ihaldusväärsed. Me oleme nii harjunud mõtlema, et mees on see, kes flirdib, ajab naist taga ja algatab seksi ning naine võtab need pingutused siis vastu. Aga minu uuringus osalenud mehed tunnistasid, et ka nemad vajavad seda, et naised näitaks välja, et tahavad ja ihaldavad neid.