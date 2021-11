Oled pikka aega üritanud endale kaaslast leida, aga tulutult? Ebaõnnestumise põhjus võib peituda siin

Osad inimesed on kogu oma olekuga nii ebameeldivad, et keegi nendega väga ei suhtle, veel vähem, ei kujuta neid ette oma partnerina. Kuid kurb on tõdemus, et need inimesed ei saa ise sellest aru, et nad midagi valesti teeksid. Seepärast nende ebameeldivus aja jooksul võimendub või nad langevad masendusse.

Kui sa tunned, et suhted ei ole viimasel ajal üldse õnnestunud, või veel hullem — mehed isegi ei vaata sinu poole, siis vaata nüüd see nimekiri kriitilise pilguga üle ja analüüsi igat punkti sellest. Võib juhtuda, et sul on mõni nendest omadustest, ja igaüks neist on äärmiselt eemaletõukav.

1. Sind kutsutakse seljataga lumekuningannaks või on sulle öeldud, et tundub, nagu sa teeksid meestele teene lihtsalt sellega, et sa räägid nendega.

2. Kui sa tõesti oleksid endaga aus, saaksid sa aru, et sa tegelikult vihkad mehi.

3. Kui mees sulle korvi annab, ei lahku sa olukorrast viisakalt, vaid hakkad teda sõimama. Sinu tegevusest tekib aga kuulujutt, mis võib levida ka sinu tutvusringkonnast väljapoole.

4. Sa oled tuntud oma plahvatusliku iseloomu pärast.

5. Sa ei hoolitse absoluutselt oma välimuse eest.

6. Mitmed inimesed on sulle öelnud, et sinuga on väga raske suhelda.

7. Sinu sotsiaalmeedia kontodelt on näha, et sa ei salli mehi.

8. Sa ei suuda ära oodata abieluettepanekut ja beebisid ning ei väsi seda võõrastele meestele korrutamast.

9. Meessoost isikute seltskonnas viibides oled sa oma telefoni külge naelutatud.

10. Inimesed teavad sind kui kontrollfriiki.

11. Sa käitud nagu tõeline draamakuninganna.

Allikas: YourTango