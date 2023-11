Kas tõesti nii jama? See kindel sekspoos on naiste meelest lihtsalt üle mõistuse halb

Mehed murravad nüüd kindlasti pead: on see misjonäripoos, mis on kõik naised surmani ära tüüdanud? Või ei meeldi naistele enam koerapoos, mis peaks olema paljude lemmik?

Ei, see pole sugugi nii. Naistele ei meeldi hoopis poos nimega 69.

Kolmel naisel on selle kohta eriti krõbe arvamus, mis ühtib kindlasti veel väga paljude naiste omaga.

34aastane Sarah: "poos 69 on täiesti mõttetu ajaraiskamine. Ma ei saa pakkuda mehele suuga mõnu ja samal ajal nautida, et ta minu kallal asjataks. Lisaks olen ma väga lühike ja me ei suuda iialgi selleks õiget asendit leida. Kohutav poos."

Colleen lisab: "ükski mees ei tohiks oma nägu minu privaatosade sisse suruda, kui ta just ei taha, et ma saaks paanikaataki."

30aastane Jennie uurib lisaks: "kas tõesti on paarikesi, kes harrastavad seda jubedust regulaarselt? Ma ise oleks arvanud, et seda proovitakse eriti varajases nooruses üks kord elus ja sinna see jääb."

Lugeja, mis on sinu arvamus? Kas see poos on tõesti nii halb?

Allikas: YourTango