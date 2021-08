Mittekirurgiline viis näonaha pinguldamiseks – HIFU SMAS

HIFU SMAS-lifting on meetod, mis on mõeldud neile, kes ei julge kasutada plastilist kirurgiat, kuid soovivad oma nahka oluliselt pinguldada. Uus ultraheli-lifting'u meetod ehk teisisõnu mittekirurgiline SMAS-lifting võimaldas viia plastilise kirurgia valdkonda kuulunud protseduuri aparaadi-ravikosmeetikasse. See, mida eile ei suudetud veel ettegi kujutada, on täna reaalsus. Selleks on SMAS-lifting ilma kirurgi skalpellita.