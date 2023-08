Armud vaid kättesaamatutesse meestesse? Margiti lugu: sümpaatia tekkis vaid nende meeste vastu, kes pole vallalised

Kolmekümnendale eluaastale lähenev Margit on oma elu jooksul olnud vaid ühes keskmise inimese jaoks tavalises suhtes. See algas põhikoolis ja lõppes gümnaasiumi lõpetamisega, kuna noored jätkasid elu erinevates Eesti linnades. Pärast seda tekkis Margitil sümpaatia meestuttava vastu, kes oli juba mõned aastad enda neiuga koos elanud.

"See armumine läks üle, mõtlesin ise ka, et loll võetud meest vaadata," sõnas Margit. Pärast seda oli ta aga kui nõiaringis, kus sümpaatia tekkis vaid nende meeste vastu, kes pole vallalised. Kui mõni vaba mees näitas Margiti vastu huvi, tegemist on haritud ja hea karjääriga naisega, ei pakkunud mees aga Margitile põnevust.