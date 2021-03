Juba nii noorelt? Kahe lapse ema seisab silmitsi mehe murega, mis kimbutab enamasti pigem vanemaealisi

“Minu kallim ei paku mitte kunagi, et me võiksime seksida. Ja vähe sellest, ta ei soovi seda ka siis, kui mina talle idee välja pakun. Ma pean tõesti kõvasti vaeva nägema, et me kasvõi vahel harva midagi intiimset omavahel teeksime.

Me oleme kümme aastat koos olnud ja meil on kaks imearmsat last. Minu mehe tahtmatus seksida on kestnud pikka aega ja ma ei usu, et see on kuidagi seotud meie laste sünniga, sest peale esimese lapse sündi sellist probleemi ei olnud, see tekkis paar aastat peale teise lapse ilmaletulekut. Ja ma olen tagasi oma laste sünnieelses kaalus, ehk mind ei saa süüdistada asjaolus, nagu ma oleksin palju juurde võtnud ega oleks enam oma mehe jaoks atraktiivne.