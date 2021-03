Pane tähele! Need märgid näitavad, et sa ei taha oma eksi tagasi, vaid tunned end üksikuna

Sa oled langenud musterpaaride lõksu sotsiaalmeedias

Paratamatult tekib teiste paaride ühiseid kauneid hetki vaadates tunne, et igatsed sama ka endale. Ja kuna tunded ei ole veel päris kadunud, siis on normaalne ka see, et esimesena tahaksid sa neid hetki kogeda just tema seltsis.

Sa igatsed suhtes olemist ja kõike, mis sellega kaasneb

Seda võib ka nimetada nii, et sa romantiseerid suhtes olemist üle. Näiteks meenutad sa sageli vanu aegu ja ainult häid mälestusi, mis suhtes olemisega kaasnesid, unustades kõik selle, mille pärast lahku mindi. Alati on ka sellel ju oma põhjus.

Sul on raskusi teistega suhete loomisel

Sul ei ole lihtne uusi tutvusi luua, ka uusi sõprussuhteid mitte. Samuti oled sa pigem introvertne, mistõttu hoiad kinni neist, kes sinu ellu kunagi kuulunud on. See on selge märk üksindusest, mille parim "ravi" sinu silmis on taaselustada oma head mälestused.

Sinu suhe lõppes alles hiljuti

Kui lahkuminekust on möödas vaid nädal või paar, on normaalne, et sa tunned üksindust. Kuigi su ümber on veel pere ja sõbrad, siis kallimast jäänud tühimik on hetkel veel liiga suur, et nende abil seda täita. Seetõttu on normaalne, et mõtled tagasi inimesele, kellega sa varasemalt nii palju jagasid.

Sa igatsed kohtinguid

Kui sõbrannad käivad kallimatega kinodes ja restoranides, aga sinul pole kellegagi minna, tekitab see samuti tunde, et võiks oma ekskallima üles otsida.

Oled viimasel ajal tegelenud oma enesekindluse kasvatamisega

Märk selle kohta, et võid kogeda pikaajalist üksindust, on ka see, et võitled viimasel ajal madala enesekindlusega. Selle tulemusena võidki soovida taasluua kontakti endise kaaslasega, sest temaga koos olemine tuletab sulle meelde aega, mil tundsid, et oled ihaldatud, armastatud, hinnatud või väärt suhtes olemist.

