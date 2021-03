See on suhteprobleem, mis varem või hiljem kallimad lahku ajab

Mis on stonewalling?

Stonewalling tähendab kivimüüri ja oma tähenduselt viitab ta käitumisele, kus teine inimene väldib igasugust suhtlemist — ta ei taha leida lahendusi ega katsugi mõista. Sellisel puhul muutub inimene emotsionaalseks ja verbaalseks "kivimüüriks" ja keeldub rääkimast. Ta jääb täiesti kõigutamatuks ja puudutamatuks, samal ajal kui sina oled meeleheitel ja tunned, et sind ei kuulata ega austata.

Stonewalling võib samuti tähendada seda, et su partner süüdistab sind kõiges nagu teeksid sa mitte millestki suure asja, alavääristab seda, mis sul öelda on ja käitub nagu kõik oleks korras, ehkki see ilmselgelt nii ei ole.

Millised märgid peaksid sind valvsaks tegema?

Su kaaslane ignoreerib ja eirab sind, kui sa temaga räägid

Ta ei vasta sulle sõnadega, vaid pomiseb omaette midagi

Ta vahetab teemat

Ta kordab pidevalt sama asja, muutes jutuajamise mõttetuks

Ta väldib vestlust, lahkudes toast või kaob mõneks ajaks

Ta väldib visuaalset kontakti

Ta on sinu vastu külm ja tundetu

Uurijate sõnul on just see käitumisviis kõige suurema osa lahutuste põhjustajaks. Tegemist on tõelise mürgiga kahe inimese vahelisele suhtele. Sest selline käitumine muudab igasuguse dialoogi võimatuks ja takistab kaaslastel leida lahendust oma probleemidele. Uuringute järgi on ka umbes 85% stonewallingut harrastavad inimesed just meessoost isikud, kuna emotsionaalne stimulatsioon on neile psühholoogiliselt väga kurnav. See aga ei tähenda sugugi, nagu naised nii ei käituks.

Kas tegemist on üha vaimse vägivalla vormiga?