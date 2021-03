Kui sa ei suuda ikka veel kodukontoriga ära harjuda, siis loe, milliseid muudatusi sa peaksid tegema

IKEA uuring „Kodune elu” näitas, et 36% Eesti kodanikest töötas koroonapiirangute ajal kodust rohkem kui varem. Kuid mitte kõigil, kes kodus töötavad või õpivad, ei ole selleks mugavat kohta — iga kolmas eestlane soovib seda parandada. Üks aspekt, millest sisekujundajad alustada soovitavad, on privaatsus.

„Kodus töötades ja veebikoosolekuid tehes näitame tavaliselt oma privaatset keskkonda ning ümbrust palju rohkem kui enamik meist tegelikult soovivad. Lapsed, kodused helid ja isiklikud esemed võivad taustal häirida ning vahel isegi piinlikke hetki tekitada. Videokõnedele saab aga mõne lihtsa sammuga professionaalse tausta luua,“ sõnas IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Vaata, mis taustale jääb

Esimene samm on tausta kontrollimine — vaata, mis kaamerasse jääb ja kas see on tõesti see, mida sa tahad inimestele näidata. Lahti jäetud kapid ja teistesse tubadesse viivad uksed võivad paljastada rohkem kui soovid või sind ja su kolleege isegi häirida. Professionaalsema ilme ja privaatsuse tagamiseks kaalu ühtlast tausta, nagu kardinad, riiul jms.

„Mõnikord ei vaja me rohkem ruumi, vaid peame pigem olemasolevat ruumi paremini ära kasutama. Ruumijagaja on lihtne ja taskukohane viis luua kodukontor sinna, kus seda enne polnud, või muuta isegi ühetoaline korter selliseks, kus on nii magamistuba kui ka privaatne kodukontor. See lahendus võib olla ka ühtlaseks taustaks videokõnedele, kui sinu taga on teised inimesed, kes töötavad ja tegutsevad, või isiklikud asjad, mida ei taha kõigile näidata,” soovitas sisekujundaja.

Ta lisas, et sama tõhusad on ka kardinad. Kinnita lakke kardinapuu, et tööruumis minimaalse vaevaga privaatsust luua. Sel moel saad oma videokõne tausta eest ära lükata, kui kõne läbi saab ja oma eluruumi endiseks muuta soovid. Tavalise valge kardina kasutamine loob sekunditega minimaalse ja professionaalse tausta just siis, kui seda vajad.