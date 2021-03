Võta omaks need neli harjumust, mis võivad sind tasapisi rikkaks teha

Ole ettevõtlik

Sa oled leidliku vaimuga? Siis oled sa õnnelik, sest selgub, et Warren Buffet leidlik vaim aitas tal haarata igat uut võimalust ja teenida raha juurde. See pole tähtis, millist tööd sa teed, see pole tähtis, kui palju sa teenid, kui sa tahad rohkem raha teenida, siis on selleks alati võimalusi.

Investeeri

Warren Buffet saab peaaegu kogu oma varanduse investeeringutest. Hea uudis on see, et investeerida võivad kõik, ükskõik kui vana sa oled ja kui palju sa teenid.

Laena nii vähe, kui võimalik

Pidev ja kerge raha laenamine võib muutuda nõiaringiks. Tegelikult on see finantsmaailmas kõige suurem ettetulev viga. Loomulikult tuleb aeg-ajalt ette olukordi, mis nõuavad laenamist, nagu laenamine õpingute tasumiseks või maja ostmiseks. Aga sa pead seda tegema väga vähe ja ainult siis, kui see on hädavajalik. Sest võlgasid, mis aja jooksul kokku kuhjuvad, on raske tagasi maksta.

Kuluta vähem kui sa teenid

Seda on palju lihtsam öelda kui teha. Selle jaoks tuleb sul oma kulud hoolikalt üle vaadata, ehk vaata üle, mida sul tõesti vaja läheb ja jäta ostmata kõik üleliigne. See aitab sul end paremini tunda. Kindlasti magad sa paremini ja oled õnnelikum ja võid ühel heal päeval miljonäriks saada.