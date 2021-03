Supermodell Cindy Crawford paljastab oma 22 aastat kestnud abielu saladuse: seksuaalne keemia peab olema, aga meie saladus on see...

Supermodell ja ettevõtja Cindy Crawford abiellus ärimehe ja modelli Rande Gerberiga 1998 aastal. Paaril on kaks ühist last, kes on samuti vanemate jälgedesse astunud ehk modellid - Presley (21) ja Kaia (19).

Crawford tunnistas, et pikaajaliste suhete tugevana hoidmisel mängivad tema jaoks rolli kaks olulist tegurit.

Esimeseks neist on naise jaoks - sõprus. "Tunnen, et isegi kui me poleks koos, oleksime me sõbrad. Muidugi peab olema ka seksuaalne keemia, kuid meie suhe põhineb sõprusel ja vastastikusel austusel," paljastab ta.

Lapsevanema vastutusrikas roll

Teine oluline nõuanne puudutab laste kasvatamist. "Lapsevanemaks olemine on kõige raskem ent ka kõige tasuvam töö," tugineb naine oma kogemusele.

"Rande ja mina kaasasime oma lapsi kõiges," ütleb modell ja toob näitena selle, et kui neil käisid külalised olid ka lapsed alati nende seltskonnas. "Usun, et see on neile hästi mõjunud. Neile on alati meeldinud täiskasvanute seltskonnas olla ja neile küsimusi esitada."

Küsimusele, mida ta täna vanema rollis teisi teeks, vastas naine, et ilmselt ootaks enne kuni läheks oma abi pakkuma või nõu andma.

"Me tahame kõik oma laste jaoks parimat ja neid igati aidata, aga kui tõmbud veidi tagasi ja lased neil ise abi küsida, siis kuulevad nad sinu nõu tõenäoliselt paremini."

allikas: Red Magazine