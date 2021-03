Kas oled ka "ideaalne"? Selgus voodipartnerite arv, mida peetakse TÄNA lausa ideaalseks

Küsimus, mis põhjustab ebamugavust

Küsimus, kui palju meil on olnud erinevaid seksuaalpartnereid, võib kerkida üles kõikvõimalikes olukordades - sõpradega õhtusöögilauas või uue partneriga kolmandal kohtumisel. Mida aga oleks sobilik vastata? Valetada või mitte? Igaljuhul on tegemist ebamugava küsimusega, mis paneb meid täbarasse olukorda.

Tasub ka ära märkida, et vaid viis aastat tagasi, aastal 2016, viidi sarnane uuring läbi Suurbritannias- Nottinghami, Bristoli ja Swansea ülikoolides. Uuringu käigus küsitleti 188 inimest, kellest 104 olid naised, vanusevahemikus 18–35 eluaastat. Toona oli ideaalseks voodipartnerite arvuks kolm ning see oli sama nii meeste kui naiste puhul.

Tänaseks on aga arusaam "ideaalsest" veidikene kasvanud. Nimelt need, kellel on olnud õnn vallatleda rohkemate partneritega, ei pea oma silmi enam peitma!