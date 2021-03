Selgita välja: mis on sinu elu MIKS?

Aga miks siis on oluline teada, miks me midagi teeme?

Õnn ja rahulolu

Miks on oluline teada, miks me midagi teeme? Kui soovid tunda pikaajalist täielikku rahulolu, on oluline mõista, et täielik rahulolu ei ole sama mis õnn. Meid teeb näiteks töö juures õnnelikuks eesmärkide saavutamine, preemia saamine, uue kliendi leidmine, projekti lõpetamine – see nimekiri on veel pikk. Kuid õnnetunne on ajutine, see ei kesta. Keegi meist ei pulbitse energiast seetõttu, et saavutas mõne oma eesmärgi aasta tagasi. Selle tunde intensiivsus väheneb iga hetkega.

Täielik rahulolu

Täielik rahulolu on seevastu palju sügavam tunne. See on kestev. Õnne ja rahulolu vahe on sama nagu meeldimisel ja armastamisel. Näiteks meie lapsed ei pruugi meile alati meeldida, aga me sellegipoolest armastame neid. Me ei pea ilmtingimata iga päev töö juures õnnelikud olema, kuid me saame olla rahulolevad, sest see töö paneb meid end tundma osana millestki suuremast. See on ka põhjus, miks me tunneme rahulolematust isegi siis, kui oleme üldiste standardite – nagu näiteks palk ja positsioon – järgi edukad. Rahulolu tekib siis, kui meie töö on otseselt seotud meie MIKSiga. Õnn tuleneb sellest, mida me teeme, rahuldus aga sellest, miks me seda teeme.

Peame mõistma oma MIKSi

Me peame mõistma oma MIKSi, kui meile on tähtis, et kirg töö vastu ei kaoks kunagi, kui me peame oluliseks tunda, et panustame millessegi enamasse kui vaid iseendasse.