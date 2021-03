Ei ole selle peale tulnudki? Just see häire võib olla põhjuseks, miks su kaal ei taha langeda, vaid hoopis tõuseb

Nimelt on paljuski selles süüdi just hormonaalsed häired. Meie kehas on üle 200 erineva hormooni, mis võivad mõjutada kõike — alates meeleolust, liibiidost ja viljakusest kuni söögiisu, energiataseme ja ainevahetuseni välja.

Seega, kui hormoonid on tasakaalust väljas, on meie keha olulised protsessid häiritud ning see toob omakorda kaasa mitmeid erinevaid terviseprobleeme

1. Kaal ei lange

Kui teed kõik selleks, et sinu kaal langeks — liigud piisavalt ja toitud tervislikult kuid number kaalul ei muutu, võib olla põhjus hormoonides.

Östrogeeni, progesterooni ja testosterooni taseme kõikumine võib mõjutada kaalu, kuid insuliini taseme tõus võib blokeerida ka rasvade ainevahetuse.

2. Rasv ladestub teise kohta

Meil kõigil on kohad, mis muutuvad esimesena „pehmemaks”. Kui rasv on hakanud viimasel ajal kogunema teistesse piirkonadesse, viitab seegi sellele, et hormoonid on paigast ära. Näiteks kui varem ladestus rasv kaalu suurenedes, kõhule ja nüüd pigem jalgadele, võib see viidata sellele, et ainevahetust reguleerivad hormoonid on paigast nihkunud.

3. Sul on pidevalt magusaisu

Muret peaks tundma ka juhul, kui sul on pidev söögiisu ning ka siis, kui magusaisu rahuldamiseks ei piisa enam paarist tükist šokolaadist.

4. Sinu libiido on langenud

Kui varem jumaldasid kallimaga linade vahele hüppamist, siis nüüd tundub see tõeliselt tüütu ja ebameeldiva kohustusena.

5. Sul on mitmeid uusi tervisehädasid

Näiteks kui oled hakanud viimasel ajal higistama rohkem kui tavaliselt, või on suurenenud karvakasv kohtades, kus seda enne pole olnud. Kui hormoonid on paigast ära, on üsna tavalised ka meeleolukõikumised ning suurenenud ärritus. Samuti saab nihkes hormoonide alla paigutada ka unehäired ning isegi kuiva silma sündroomi.

Kui sul esineb juba pikemat aega üks või mitu neist probleemidest, tasuks konsulteerida naistearsti või endokrinoloogiga.

allikas: bodyandsoul.com.au