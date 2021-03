EKSPERIMENT | Mis juhtub, kui kuus nädalat järjest teha iga päev 10 000 sammu? Kas on üldse mõtet?

Foto: erakogu

Iga inimene on vähemalt korra kuulnud, et keskmiselt võiks iga päev teha 10 000 sammu, mis on umbes 7-8 kilomeetrit. Tuttavatega rääkides on selgeks saanud, et niisama lihtne neid samme täis saada ei ole ja eriti veel ajal, kus paljud töötavad kodukontoris.