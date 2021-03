Kuidas naine orgasmini viia – seksikad sõbrapäeva kingisoovitused!

Nii, mehel kulub 5,44 minutit, aga naised vajavad umbes 20 minutit, et orgasmini jõuda. Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi sõbrapäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib! Kui sina oled üks neist, kes nahistab kord kuni kaks nädalas ainult voodis enne uinumist, siis on soovitused just sinule.

Kingisoovitus #1: kliitorimassaaž on mehe salarelv naise hullutamiseks

75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad just nimelt kliitoril, kus asub ligi 8000 närvi. Kliitorimassaaž on oluline, et naine saaks hullamise ajal võimsa orgasmi. Käe või keelega kulub selleks ligi 20 minutit. Vibraatoriga vaid mõni minut. Ära unusta kliitorile rohkelt vee põhjal valmistatud libestit panna.

Kingisoovitus #2: vedela vibraatori ja stimuleerijaga võimsamad orgasmid

Särisevate Orgasmide komplektist leiad temakese rõõmuks puldiga juhitava tupekuuli G-punkti naudinguteks. Temale on võrratud oraalseksinaudingut pakkuv soojenev Owen. Et nauding oleks libedam, on komplektis libesti ja järelpuhastuseks steriliseerimisvahend.

Kingisoovitus #3: tupekuulidega võimsamad orgasmid

Tupekuulid treenivad vaagnapõhjalihaseid. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam rohkem. Ent lisaks sellele tugevnevad naise orgasmid ja väheneb põiepidamatuse mure. Sünnitanud naiste vaagnapõhjalihased lõtvuvad ja vajavad toonuse taastumiseks Kegeli harjutuste tegemist. Algaja esimese tupekuuli raskuseks võiks olla kuni 60 grammi, edasijõudnuile 70–90 grammi ja eriti treenitud naisele üle 100 grammi. Hea tupekuul on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja võngub liikumise ajal.

Kingisoovitus #4: pikem erektsioon, et ka naine jõuaks orgasmini