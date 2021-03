Otse ja ausalt! Just nii arvavad mehed valentinipäevast tegelikult

1. "See on täiesti tavaline päev."

2. "Armastus on midagi, mida tahan iga päev väljendada, mitte ainult ühel päeval aastas."

3. "See päev on meelevaldne! Kui ma tahan kellelegi öelda, et ma hoolin temast või midagi kinkida, siis ma teen seda. Nõme, kui seda oodatakse just konkreetsel päeval ja ma olen sunnitud siis mingi kohustusliku kingituse välja mõtlema."

4. "Imal, aga lõbus. Aastapäevad on mulle aga kordades tähtsamad! Pigem panen rõhku nende tähistamisele."

5. "Ma hindan rohkem 15. veebruari. See on see päev, kus saame sukelduda valentinipäeval saadud šokolaadi. Vot seda päeva tuleks igal aastal tähistada!"

6. "Liiga palju tööd! Ma ei saa seda oma naisele öelda, aga see päev ajab mind stressi. Veel enam ajab mind stressi see, et iga paganama kuue nädala tagant on mingisugune tähtpäev, milleks tuleb kingitus välja võluda!"

7. "Sel päeval on lihtne naist õnnelikuks teha. Isegi, kui see tundub sinu jaoks loll, pane talle kasvõi padja peale sildike, kus on kirjas, et armastad teda. See teeb tema päeva otsekohe paremaks!"

8. "See võib olla väga kurb päev. Neile, kel pole kaaslast, tuletab see meelde ainult seda, kui üksikud nad on."

9. "Arvan, et valentinipäeval pole vaja oma armastuse tähistajaid mõnitada. Las nad olla õnnelikud!"

10. "Sel päeval hoolitsen enda eest! Mul pole hetkel pruuti, aga sellele vaatamata plaanin hea söögi koju tellida ja õnnelik olla, üksi ja iseendaga!"

Allikas: YourTango