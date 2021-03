SUUR ÜLEVAADE | 18 märki, mis näitavad, et su praegune kaaslane on SEE õige

1. Sa saad temaga koos olles olla sina ise

Sa ei häbene hommikuti oma meikimata nägu ja sa meeldid talle täpselt sellisena nagu oled. Ta ütleb sulle, et oled ilus, isegi siis, kui sa ei tunne end parasjagu kõige atraktiivsemana. Sa ei tunne, et pead olema keegi teine.

2. Ta toetab su unistusi

See õige ei takista sul oma unistuste poole püüdlemist, isegi kui see tähendab, et sinu õnne nimel tuleb tal teha mõni ohverdus. Kui te peate mingil põhjusel teineteisest eemal olema või tal on mingil ajahetkel vaja keskenduda rohkem oma toimetustele, ei lase ta sul kunagi tunda, et oled üksi. Ta motiveerib ja toetab sind igal võimalikul viisil.

3. Ta räägib sinust tihti

Sa ei pruugi alati teada, et ta sinust teistele räägib, aga kui saad ühistelt sõpradelt teada, et kui sind seltskonnas pole, ei suuda su kallim sinust rääkimist lõpetada, oled üks õnnelik inimene! Mitte kõigil meestel pole julgust sõpradele oma teisest poolest rääkida, seega kui ta seda teeb, on ta sinusse tõsiselt armunud!