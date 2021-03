10 vahvat viisi, kuidas valentinipäev lõbusalt mööda saata ka siis, kui oled vallaline

1. Kostita end pudeli hea veiniga

Korgi lahti see ammusest ajast kapi otsa istuma pandud vein, mida oled hoidnud mõneks eriliseks päevaks. See päev on käes!

2. Helista sõbrale

Kutsu külla mõni vallaline sõbranna, kes samuti 14. veebruaril romantikat igatseb. Tehke tüdrukuteõhtu ja rääkige, kuidas teil vahepeal läinud on.

3. Soeta endale uus seksmänguasi

Selleks, et end valentinipäeval hästi tunda, ei pea minema kuumale kohtingule! Vaata ringi sekslelude maailmas ja poe hoopis koos sellega teki alla!

4. Kirjuta oma eksile kiri ja põleta see!

Kas sul on eelmisest lahkuminekust veel raske halbade emotsioonide koorem kanda? On aeg sellest lahti saada! Kirjuta need negatiivsed emotsioonid paberile ja põleta see ära. On aeg edasi liikuda.

5. Osta endale lilli

Uus potitaim aknalaual kuluks ära? Ära oota, et keegi sind õitega üle valaks, osta endale ise lilli! Muuseas, taimed ja lilled pidid tuju tõstma!

6. Peida telefon ära

Tead ju küll, kuidas valentinipäeval Instagram ja Facebook romantiliste fotodega täituvad. Tee endale juba hommikul teene ja pane telefon lennurežiimi peale, et kadeduseuss sulle ligi ei saaks.

7. Filmikohting iseendaga

Otsi üles see kõige imalam film, tee popkorni ja asu nautima! Kui tunned, et sul oleks vaja end välja elada, siis vali vaatamiseks just kõige hullem nutukas. Saad end rahus tühjaks nutta, ka seda on vaja!

8. Kokka oma lemmikut lohutustoitu

Ära aja valentinipäeval kilokaloreid taga. Kokka seda, mis su kõhule pai teeb. Tead ju küll, et armastus käib kõhu kaudu!

9. Mediteeri

Keera tuled maha, süüta paar küünalt ja lihtsalt ole. Kui tunned, et mediteerimisest on vähe, aja trenniriided selga ja tee üks mõnus joogasessioon!

10. Helista oma vanematele

Kui olid väike, kas su ema ostis sulle valentinipäeval mängukaru või sõbrapäevašokolaadi? Võta aega, et öelda oma lähedastele, et armastad neid.

Hea lugeja, mida sina valentinipäeval teed? Anna teada kommentaariumis!