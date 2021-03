7 märki, mis näitavad, et su ekskallim on varsti tagasi su ukse taga

1. Ta on juba uues suhtes

Te just läksite lahku, aga tal on juba kõrval uus inimene? Kuidas see võimalik on? Kas ta tõesti liigub nii kiiresti edasi? Ära muretse, pärast lahkuminekut kiiresti uude suhtesse astumine tähendab seda, et su eksi praegune partner ei jää tema kõrvale kauaks. Ta lihtsalt täidab seda tühimikku, mis sinust alles jäi.

2. Tema uus kaaslane on sinu täielik vastand

Suhteeksperdid on öelnud, et tihti üritatakse lahkuminekust üle saada nii, et hakatakse kokku inimesega, kes on eelmisele partnerile täielik vastand. Kui sinu ekskallima uus pruut pole üldse sinu moodi, on lootust, et tal on endiselt sinu vastu tunded.

3. Ta on sotsiaalmeedias aktiivne

Kas ta käib su profiilil su pilte laikimas või kommenteerimas? Kui jah, siis võta teatavaks, et mehed ei viitsi üldiselt oma aega netis kellegi "jälitamisele" raisata. Kui ta seda aga teeb, tähendad sa talle ilmselgelt liiga palju. Kui ta postitab palju pilte, et tal on lõbus ja ta on sinust üle saanud, siis nii see kindlasti pole. Küll aga, kui su endine on sind kõigis suhtluskanalites blokeerinud, võta seda märgina, et ta päriselt tahab edasi liikuda.

4. Ta pole su asju tagasi toonud

Kas tema asjad on veel sinu pool ja vastupidi? Kas ta venitab selle toiminguga, et need lõpuks lihtsalt ära tuua või viia? Kui jah, siis on teil veel lootust uuesti kokku saada.

5. Ta on samasugune

Kui näed kõrvalt, et su endine kaaslane proovib uusi asju, pead endale tunnistama, et ta liigub oma eluga edasi. Kui ta muudab oma välimust, on see samuti märk sellest, et ta ehitab uut elu.

6. Ta ei koli minema

Elate koos ja olete kokku leppinud, et lähete lahku, aga ta ei koli minema? Võib-olla sellepärast, et ta ei taha tegelikult lahku minna?

7. Ta hoiab ühendust