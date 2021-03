Ideaalne RETSEPT valentinipäevaks: hõrk šokolaadiparfee, mis sulab suus!

Kuna Geisha on tavalisest veidikene pehmema koostisega, siis on soovitatav panna see enne koogi valmistamist sügavkülma. Nii on šokolaadi mugavam riivida. Samal ajal vooderda koogivormipõhi paberi või kilega. Kui šokolaad on piisavalt tahkeks muutunud, riivi see ja jäta ootele.