Raske ärgata? Neli viisi, mis aitavad hommikut värskemana alustada

Selleks, et hommikul puhanuna ärgata, tuleb unetunnid täis magada! Kui pead varakult ärkama, ära vahi hiliste öötundideni telefonis, vaid mine magama. Kui sul on magamisega raskusi, vaata üle oma voodi, madrats, tekid-padjad, kas need vajaksid ehk väljavahetamist? Loobu ekraanidest vähemalt pool tundi enne voodisse minemist.