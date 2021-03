Soovid kunagi saavutada rahalise vabaduse? Siis pead juba praegu alustama mõne olulise sammuga

Heaolutasandil olevaid inimesi iseloomustab see, et nad otsivad teadlikult võimalusi, kuidas oma vabast kapitalist rahavoogu tekitada ning et kasvaks investeeringutest saadud sissetulekud. Teisisõnu nad soovivad raha enda eest tööle panna, selle asemel, et ise raha eest töötada.

Arumäe selgitab, et heaolutasandil on inimesel piisavad rahavarud, pool aastat kuni aasta, ning investeerimiskapitali ligikaudu 10 000 eurot, ja ta tunneb end majanduslikult üsna kindlalt. “Heaolutasandil enam ei muretseta väga oma sissetulekute pärast, sest kui peaksid ka töö kaotama, siis omades piisavalt kompetentse või teadmisi, suudad oma sissetuleku asendada,” kirjeldab ta. See on ka tasand, kus kaalutakse ettevõtjana tegutsemist, sest on rahaline puhver, millega ettevõtet käivitada. See aga ei tähenda, et heaolutasandil peaksid kõik olema ettevõtjaid — on ka need, kes teenivad spetsialistina, keskastme- või tippjuhina korralikku palka, kulutavad mõistlikult ja suudavad piisavalt raha kõrvale tõsta, saavad aru investeerimise väärtusest ning on astunud sammud investeerimismaailmas omades esimest rahavoo investeeringut.

Kui aga suudad end heaolutasandil tagasi hoida, lükata mugavuse kasvatamist edasi ning töötada jõukuse saavutamise nimel, on oluliselt lihtsam teekonnal edasi liikuda. Sellel tasandil on selge valik, kas rahuldud heaolutasandiga, investeerid pisut, omad piisavaid rahavarusid ja tunned end hästi või soovid saavutada rahalise vabaduse, kus avaneb täiesti uus maailm ja palju rohkem võimalusi.

Olles heaolutasandil, kui on piisavalt rahavarusid ning liigutakse õiges suunas, tekib tihtipeale ahvatlus hakata oma igapäevaseid mugavusi kasvatama — soetada suurem korter, osta uuem auto. “Hakatakse oma ajaga teenitud raha kulutama kohustuste peale ning need viivad raha taskust välja,” selgitab Arumäe. “Küll aga peab teadvustama, et iga samm mugavuse suunas, aeglustab teekonda vabaduse suunas. Mugavuse kasvatamiseks tehtud kulutus oleks võinud minna investeeringuks, mis kiirendaks teekonda soovitud eesmärgini, kus rahavoog investeeringutest kataks elamiskulud.”

Kapitali kasvatamine

Et liikuda edasi jõukuse tasandile, peaks Arumäe sõnul hakkama mõtlema, kuidas on võimalik kasvatada kapitali kümme korda ning kuidas tekitada rahavoog oma kõikide kulude katmiseks. “Kui teenid investeeringuga 100 eurot kuus, aga kulud on 2000 eurot kuus, peab tegema seda sama asja 20 korda,” selgitab ta piltlikult. Üks viis tulusid suurendada on hea laenu kasutamine — näiteks üürikorteri soetamine.

Kui tuhande euro pealt 10 000 peale on võimalik jõuda edukalt kogumisega, siis 10 000 euro pealt 100 000 euro peale kogumisega jõuda on juba väga keeruline.“Sul on vaja võimekust kapitali kasvatada ja see võib tulla läbi kapitaliinvesteeringute või ettevõtluse,” märgib Arumäe. “Raha kümnekordistamine nõuab hoopis teistsugust käiku, sest see hüpe on üsna suur.”

Tee plaan

Arumäe soovitab seada ka ajaline mõõde finantseesmärkide saavutamiseks. Näiteks võtta 5-10 aastat. Ent ta soovitab plaan ka jagada väiksemateks tükkideks, siis muutub see käegakatsutavamaks ja realistlikumaks. “Plaan võib alati aja jooksul muutuda, seda võib ümber teha ja täiustada, tähtis on see, et liigun järjepidevalt eesmärgi suunas,” selgitab ta.

Ümbritse end toetavate inimestega

Oluline on ka luua enda ümber toetav keskkond, kes sinu plaane toetab. Investeerides võib olla ümber mitmeid inimesi, kes ütlevad, et investeerimine on riskantne. Seetõttu tasuks leida inimesed, kes sind sel teekonnal toetavad ja oma kogemusi jagavad. “Raha on selline asi, millest inimesed üksteisega väga avatult ei räägi. Et seda teha, peaks olema usaldusväärne seltskond või sisering,” tõdeb ta.

Ajakasutuse muutmine

Et liikuda jõukuse poole, on oluline samm ka ajakasutuse muutmine. Kas sa otsid järjepidevalt võimalusi oma tööle kuluva aja vähendamiseks, et jätkuks piisavalt aega enda rahaliseks harimiseks ja varade loomiseks? “Hakka raha eest töötamise aega andma varade loomise jaoks kuluvale ajale,” soovitab Arumäe. Näiteks võtta vabaks üks päev või mõned tunnidki, et keskenduda rohkem iseendale ning varade loomise peale.

Otsi sobivat tootlust

Tasub ka hakata hindama investeeringute tootlikkust ja riske ning otsida sobiva tootlusega rahavooinvesteeringuid. Tasub mõelda kriteeriumite peale, mis on sinu jaoks sobivad tootlused — kas piisav on 5%, 10% või peaks tootlus olema üle 20%. Seega ei tasu minna igasse tehingusse, vaid sihtida soovitud tootlust võimalikult väikeste riskidega.

Arumäe rõhutab, et heaolutasandil on kerge tulema mugavuselõks, aga sellel on oma hind. Seda on öelnud ka juhtimisliider John C. Maxwell — igal ohverdusel on oma hind. Kui soovin midagi teha, pean loobuma millestki muust — sellel tasemel ohverdad mugavuse vabaduse vastu.