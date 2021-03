Lubadus kaalust alla võtta on läinud vett vedama? Tee paar lihtsat muutust igapäevaelus ja kilod hakkavad kukkuma

Mis tekstuuriga toite sa tavaliselt sööd?

On selgunud, et need inimesed, kelle patutoiduks on jäätis, võtavad kiiresti kaalus juurde just sellepärast, et jäätisel on mõnusalt pehme tekstuur ja kuna see sulab suus, ongi niivõrd lihtne terve suur tops jäätist korraga nahka panna. Sama kehtib ka teiste pehmete tekstuuriga toitude puhul. Kui jäätis on üks sinu lemmikutest, proovi selle söömist piirata ja suur portsjon vahetada näiteks väikese lahja pulgajäätise vastu.

Kas kokkusaamised sõpradega peavad alati olema seotud söögiga?

Või alkoholi joomisega. Kui sõbrad saavad kokku, on tavaks tuua külakosti ja ka võõrustaja pakub enamasti suupisteid, mis ei ole just kõige figuurisõbralikumad. Jah, väga tore on kokku saades erinevaid toite mekkida ja see käibki tavalise sotsiaalse kultuuri juurde, aga kehakaalule see küll hästi ei mõju.