Shutterstock

Kas depressioon on ikkagi ajukeemia kõikumine? Milline on depressiooni ja ülekaalu seos? Kumb töötab paremini – antidepressandid või treening? Kas keegi on sündinud paksuks? Aga kas keegi on mõne haiguse pärast ülekaalus? Kui kaua inimkeha üldse võimeline elama on?