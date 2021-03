Pluusil on tõrges plekk, mis ei tule ära ka mitme pesukorraga? Vajalik abivahend võib peituda köögis

Allikas The Sun kirjutatakse, et kui sa tõesti ei saa ühegi imevahendiga koledast plekist lahti, siis on üks moodus, mis võib aidata plekki vähemalt heledamaks ja väiksemaks muuta, kui see just täielikult ära ei kao.

Selleks pead sa panema pluusi või muu riideeseme, kus on kole plekk peal, sügavkülma, ja jätma selle sinna mitmeks heaks tunniks, veel parem on, kui terveks ööks. Väga külm temperatuur mõjutab materjali ja seega võib plekk muutuda heledamaks, või kui tegemist oligi üpris heleda plekiga, võib see täiesti ära kaduda.

Riiete panemisel sügavkülma on veel üks eelis — kui sul on mõni särk, mis on pesus veidi kokku tõmbunud, siis sügavkülma panemine võib aidata selle tavasuurust taastada, sest riie muutub väga külma temperatuuri tagajärjel natukene venivamaks või pehmemaks.

Kui sa oleksid nagunii kavatsenud selle särgi ära visata, siis proovi seda nõksu, ehk toimib?